إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أشارت وسائل إعلام محلية فلسطينية إلى أن مقاومين فلسطينيين قاموا بإسقاط طائرة تصوير مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وسائل الإعلام في فلسطين مقاطع مصورة للطائرة التي قالت إنها أُسقطت بعد إطلاق النار عليها في سماء مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ويظهر تسجيل مصور طائرة وهي تحترق جراء إطلاق النار عليها.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل القوات الاسرائيلية، لا سيما جنين ونابلس.

ومنذ وصول حكومة اليمين التي تضم وزراء نافذين من بينهم وزيري المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، تصاعدت المواجهات تلك وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بتوسع غير مسبوق في الاستيطان.