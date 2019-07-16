إسقاط طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي فوق قطاع غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مُسيّرة تابعة له كانت تُحلق في أجواء قطاع غزة، وذلك بعدما اعلنت المقاومة الفلسطينية أنها اسقطت الطائرة صباح الثلاثاء، شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن الجيش الإسرائيلي قوله إن “طائرة مسيرة بدون طيار، سقطت، في وسط قطاع غزة”.

وأضافت الهيئة، نقلًا عن الجيش: “لا توجد مخاوف من تسرب معلومات”.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب سقوطها، لكن مواقع إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، قالت إن “المقاومة” تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافت أنه جرى استهداف الطائرة المسيرة من قبل “المقاومة”، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة، وذلك بإطلاق النار عليها.

وعادة ما تستخدم إسرائيل هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.

