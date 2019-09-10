إسقاط طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة

نقلت وسائل اعلام عن الجيش الإسرائيلي تأكيده الثلاثاء، أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين، بعدما قالت تقارير ان المقاومة في القطاع هي من اسقطها.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن سبب سقوط الطائرة وهعو من طراز "كواد كابتر" قيد التحقيق حاليا. وقالت مصادر في غزة إن حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها، بحسب الصحيفة.

ووفقا للموقع الإلكتروني "واللا" فإن قوة مسلحة تابعة لحركة حماس لاحظت وجود الطائرة المسيرة التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على عليها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات مسلحة في قطاع غزة، والتي تنشط على طول السياج الأمني مع إسرائيل، أطلقت النار على مسيرة تابعة لجيش الاحتلال كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، حيث تم إسقاطها والسيطرة عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، أن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له سقطت في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان حزب الله عن أن مقاتليه أسقطوا هذه الطائرة في منطقة بلدة رامية اللبنانية، وأنها بحوزة مقاتليه.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "الحديث عن طائرة مسيرة بسيطة جدا سقطت أثناء نشاط عادي، ولا تخوف من تسرب معلومات".

