إسقاط طائرة نقل جوي في أوديسا.. بوتين: دمرنا 380 نظاما صاروخيا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية دمرت 380 نظاما صاروخيا لدى الجيش الأوكراني، منذ بدء العمليات العسكرية،

ووأشار بوتين إلى أن جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية التي تحلق منذ بدء العملية الروسية الخاصة، هي إنتاج أجنبي.

مضيفا أنه تم استخدام هذه الطائرات فوق البحر الأسود قبل بدء العملية الروسية الخاصة.

قائلا إن أنظمة "بوك" و"تور" و" بانتسيرا" تعمل بكفاءة عالية في إسقاط الطائرات دون طيار الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الروسي، في لقاء مع برنامج يبث على قناة "روسيا 1"، أن روسيا ستتوصل إلى نتائج في حال تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، قائلا: "إذن هناك حاجة للصواريخ، نعم، ولكن إذا كانت متوفرة وسيتم توفيرها، فسنستخلص النتائج المناسبة من ذلك ونستخدم أسلحتنا، التي لدينا ما يكفي، من أجل ضرب تلك المواقع التي لم نقصفها سابقا".

وحول تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة (MLRS) من قبل الولايات المتحدة، أجاب بوتين، قائلا: "ننطلق من حقيقة أن هذا الإمداد من الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى مرتبط بتعويض خسائر هذه المعدات العسكرية، ولا يوجد شيء جديد هنا ولا يغير أي شيء من حيث الجوهر".

وأشار إلى أنه في وقت بدء العملية الخاصة الروسية، كان لدى الجيش الأوكراني ما يقرب من 515 نظاما صاروخيا، تم تدمير 380 منها، ولكن تم استعادة بعضها أو سحبت من المستودعات، والآن تمتلك كييف حوالي 360 وحدة من هذه المعدات.

إسقاط طائرة نقل جوي

من جانبها أعلنت الدفاع الروسية إسقاط طائرة نقل جوي أوكرانية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية في منطقة أوديسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد "قامت القوات الجوية الروسية باستخدام صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو على مشارف كييف بتدمير دبابات "تي-72" التي قدمتها دول أوروبا الشرقية ومركبات مدرعة أخرى موجودة في مباني مؤسسة لإصلاح السيارات".