إسلاميو الأردن يتظاهرون رفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين

حمل مشاركون في التظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) رايات الجماعة وأعلام الأردن وفلسطين وسط هتافات “شعب الأردن وفلسطين يرفض صفقة البحرين”.

شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الجمعة رفضا لـ“صفقة القرن” وورشة البحرين التي ستبحث الأسبوع المقبل جوانب اقتصادية لخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحمل مشاركون في التظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني (وسط عمان) رايات الجماعة وأعلام الأردن وفلسطين وسط هتافات “شعب الأردن وفلسطين يرفض صفقة البحرين” و”ولا يهمك فلسطين بعون الله راجعين”، إضافة إلى “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وحملوا لافتات كتب على بعضها “تسقط صفقة القرن وورشة البحرين التطبيعية” و “لا لصفقة القرن ولا لمؤتمر البحرين”، إضافة إلى “لن نخون أوطاننا، لا لصفقة القرن”.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عزام الهنيدي في كلمة ألقاها أن مؤتمر البحرين “مؤتمر توطئة وتمرير لصفقة المؤامرة، صفقة القرن”.

وأضاف “نقول لترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) رجل الأعمال الفاسد الذي لا يفقه من السياسة شيئا ولا يعي طبيعة المنطقة وشعوبها ، أوطاننا ليست للبيع والقدس وفلسطين من نهرها إلى بحرها لنا. وفر صفقاتك لنفسك”.

ودعا الهنيدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمقاطعة مؤتمر البحرين “فهو توطئة لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية”.

ولم يعلن الأردن رسميا حتى الآن قراره بخصوص المشاركة في مؤتمر البحرين الأسبوع المقبل، رغم إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن مصر والأردن والمغرب ستشارك في المؤتمر.

ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي ستعقد يومي 25 و26 حزيران/يونيو عن الجوانب الاقتصادية للخطة الأمريكية التي وضعها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر.

ويقاطع الفلسطينيون ورشة البحرين ويرفضون الخطة الأمريكية مسبقا مشيرين إلى أن تصرفات الإدارة الأميركية تعكس انحيازا صارخا لصالح إسرائيل.

