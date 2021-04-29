إشارات سعودية صارمة إلى لبنان

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الخميس، عن إشارات سعودية صارمة وقاطعة، ترسلها المملكة إلى لبنان، حيال ملف مخدرات "الكبتاغون"، والتي كان آخرها الإعلان عن توقيف شحنة منتجات تحتوي كميات كبيرة من المخدرات قادمة من لبنان.

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن ورود "إشارات سعودية صارمة وقاطعة حيال ملف ​الكبتاغون​، وأن إعلان ​السعودية​ عنه بهذا الشكل، معناه أنها مصممة إلى الذهاب فيه إلى آخر ما يصل إليه".

وأضافت المصادر أن "هذه الخطوة تلقي على الجانب ال​لبنان​ي مسؤولية أن يجعل من قرار المملكة قراراً مؤقتاً وليس دائماً، وهذا رهن بالدور الحاسم الذي سيلعبه لبنان على هذا الصعيد".

إجراءات حازمة

ولفتت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" إلى أن "المسألة دقيقة وصعبة، فما حصل مع السعودية أمر غاية في الخطورة، وهو أمر يحصل ايضاً، ومع الأسف، في اتجاهات أخرى. وكلّ ذلك ينال من هيبة ​الدولة اللبنانية​.

مواجهة ذلك، ثمة توجه أكثر من جدي وفاعل لخطوات وإجراءات حازمة لقمع المهربين وكل المتعاملين والمشتركين معهم، و​التحقيقات​ جارية بوتيرة سريعة".

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الماضية، عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى لبنان.

وقد قررت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو عبور أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الماضي، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي مخدرات مصدرها لبنان، أو تمر عبر الأراضي اللبنانية.