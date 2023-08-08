إشتباكات وإصابات.. تفجير منزل الشهيد "خروشة" في نابلس (فيديو وصور)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الصباح الباكر، عملية هدم في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تفجير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة من كتائب القسام، الذي نفذ في وقت سابق عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين في شهر فبراير (شباط) الماضي.

بدأت العملية باقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم مساء الليلة الماضية، حيث توجهت تلك القوات إلى المخيم استعدادًا لتنفيذ عملية الهدم.

وأفادت مصادر موثوقة بأن الجيش الإسرائيلي قام بإعلان تلك العملية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تدمير منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة الذي كان وراء الهجوم الدامي في شهر فبراير.

وانتشرت قوات الاحتلال بأكثر من 30 آلية عسكرية في المنطقة، وذلك بعد أن توغلت من خلال حاجز بيت فوريك، وتركزت القوات في محيط مخيمي عسكر القديم والجديد، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالمساكن الشعبية.

وتمكنت قوات الاحتلال من دخول منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة والبدء في إعداد المواد والتجهيزات اللازمة لهدمه، كما أجبرت تلك القوات نحو 60 مواطنًا، بينهم 20 طفلاً، من سكان المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد، على مغادرة منازلهم واحتجازهم في إحدى المساجد.

وشهدت المنطقة سلسلة من الانفجارات المتتالية واشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قد تم توجيه هجمات إلى دوريات الاحتلال باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات العنيفة نشبت في شارع مخيم عسكر القديم، حيث تبادل المقاومون إطلاق النار مع قوات الاحتلال، كما تم استهداف دوريات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع

وقامت طواقم الهلال الأحمر بتقديم الإسعافات الأولية لعدد من الجرحى، حيث تعرض 58 شخصًا للاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال، وتم علاجهم في الموقع. كما أصيب 12 شخصًا آخرين بجروح نتيجة لشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء المواجهات.



