إصابات بأعيرة نارية بالقرب من البيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح عندما وقع إطلاق نار في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن على مسافة ليست بعيدة عن البيت الأبيض.

ونقلت محطة فوكس-5 التلفزيونية المحلية عن الشرطة القول إن ستة أشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولم يتسن الوصول إلى الشرطة أو رجال الإطفاء للتأكد من النبأ. ولم يرد أي ذكر عن حالة المصابين.

وعرضت قناة “دبليو جيه إل إيه” التابعة لمحطة (إيه بي سي) صورا على “تويتر” لسيارات إسعاف تنقل ضحايا من المكان، وذكرت أن هناك ردا من الشرطة “على نطاق واسع” عند تقاطع شارع 14 وطريق كولومبيا على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض. (رويترز)