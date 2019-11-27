إصابات باقتحام قوات الاحتلال لنابلس.. واعتقالات بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 26 فلسطينيا أصيبوا، بيتهم 15 بالرصاص المعدني خلال المواجهات التي اندلعت قبيل اقتحات مئات المستوطنين مقام يوسف شرق نابلس.

وأمنت قوات الاحتلال اقتحام أكثر من 1400 مستوطنا لـ"مقام يوسف"، لأداء صلوات فجر اليوم.

وافادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع15 إصابة خلال المواجهات في محيط المقام.

وأفاد شهود عيان، بأن جيبات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط "قبر يوسف"، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع في الأجواء، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للقبر.

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الأربعاء، اعتقال ثمانية مواطنين فلسطينيين في أنحاء متفرقة من مناطق ومدن الضفة المحتلة.

وتركزت الاعتقالات في بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل، وقرية دير سامت غرب مدينة دورا، ومنطقة الجبل الجنوبي بعنبتا شرق طولكم.