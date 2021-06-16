إصابات بالفطر الأخضر في الهند

أكدت وسائل إعلام هندية، الأربعاء، وقوع حالة من القلق البالغ في البلاد بعد ثبوت إصابات بالفطر الأخضر.

وبحسب تقرير نشر على موقع القناة الهندية”NDTV“، قال طبيب كبير للصحفيين، إن أحد الناجين من فيروس كورونا في ولاية ماديا براديش أصيب بـ«الفطريات الخضراء»، منوها أنها قد تكون أول حالة من هذا القبيل يتم الإبلاغ عنها في البلاد.

وأكد التقرير أن الفطر الأخضر يعد أحدث عدوى تنضم إلى الحالات التي تم الإبلاغ عنها سابقًا للفطر الأسود والأبيض والأصفر.

وقال الدكتور رافي دوسي ، رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية (SAIMS) في إندور ، إن أحدث مرض هو عدوى داء الرشاشيات، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الفطر.

وكان المريض البالغ من العمر 34 عامًا، والذي كافح كورونا لمدة شهرين قبل أن يعاني من نزيف حاد في الأنف وحمى يشتبه في إصابته بالفطر الأسود القاتل أو داء الغشاء المخاطي.

ومع ذلك، وبعد الاختبارات، تبيّن أنه مصاب بالفطر الأخضر .

وقال الدكتور دوسي. إن الفطر، الذي يتصرف كمعتدي، في أول حالة تم الإبلاغ عنها في البلاد، قد أثّر على رئتي المريض والجيوب الأنفية والدم.