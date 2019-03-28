دهس جندي اسرائيلي قرب القدس.. وإصابات بغارة شمالي غزة

الطائرة قصفت هدفا، شرقي بلدة جباليا، تواجد فيها مجموعة شبان من مطلقي البالونات الحارقة

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي بإصابة عنصر من شرطة الحدود فيما يشتبه أنها عملية دهس قرب حاجز قلنديا شمال القدس اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، على موقعها الإلكتروني، عن الشرطة أن المركبة منفذة الحادث، تمكنت من الفرار من الموقع.

ولم تتأكد على الفور خلفيات الحادث.

يأتي الحادث وسط توترات في الضفة الغربية حيث استشهد أمس الاربعاء فلسطيني متأثرا بجراح جراء اصابته بنيران جيش الاحتلال، بحسب وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن ثلاثة فلسطينيين اصيبوا ايضا بجراح جراء قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مخيم الدهيشة قرب بيت لحم.

كما أصيب 3 فلسطينيين بجراح في قطاع غزة جراء قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية اليوم شمالي القطاع.

وأفاد مراسلون بأن الطائرة قصفت هدفا، شرقي بلدة جباليا، تواجد فيها مجموعة شبان من مطلقي البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



من جانبه، قال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، وصل وكالة الأناضول، إن طائرة عسكرية “أغارت على خلية مخربين كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من شمالي قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.



ويطلق ناشطون فلسطينيون بالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة” التي انطلقت نهاية مارس / آذار 2018.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تشديد الإجراءات الأمنية حول قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش يستعد لخوض معركة واسعة النطاق.

وفيما يخص المباحثات التي يجريها الوفد الأمني المصري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نقل مراسلنا عن قياديين من الفصائل قولهم إن نتائج المباحثات مع الوفد المصري فيما يخص قطاع الكهرباء أفضت إلى استمرار العمل بالمنحة القطرية للكهرباء ومضاعفة كمية الكهرباء التي يتلقاها القطاع من الخارج عبر الخط 116 وإقامة 3 مشاريع للطاقة الشمسية لتزويد منازل المواطنين في المنطقة الشرقية بالكهرباء.

وأفضت المباحثات أيضا إلى توسيع مساحة صيد الأسماك من رفح إلى وادي غزة إلى 15 ميلا بحريا ومن منطقة الوادي وحتى ميناء غزة 12 ميلا بحريا ومن الميناء وحتى منطقة المشتل 9 أميال بحرية ومن المشتل إلى الحدود البحرية الإسرائيلية 6 أميال بحرية.