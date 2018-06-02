إصابات بمواجهات مع الاحتلال بطولكرم ومداهمات بالخليل

تشهد مدن الضفة المحتلة مداهمات واعتقالات شبه يومية من قوات الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، قنابل صوتية وغازية في ضاحية ذنابة بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.



واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط مسجد الفردوس، بعد انتشار الجنود الإسرائيليين في الشوارع، وفتش جنود الاحتلال المنازل واقتحموها بطريقة استفزازية واعتدوا على المواطنين حتى وقت مبكر من صباح السبت.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الفلسطيني سامر حمدي القواسمة في حارة الشيخ بمدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته.



وتشهد مدن الضفة المحتلة مداهمات واعتقالات شبه يومية من قوات الاحتلال، التي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين، إلى جانب سياساتها الاستيطانية المتصاعدة في الضفة والقدس، ومصادرتها للأراضي الفلسطينية.