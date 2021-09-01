إصابات خلال قمع القوات الاسرائيلية فعاليات "الارباك الليلي" بغزة

أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء الأربعاء خلال قمع القوات الاسرائيلية لفعاليات "الإرباك الليلي" التي ينفذها فلسطينيون لليوم الخامس على التوالي قرب السياج الفاصل شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة أن "3 مواطنين أصيبوا شرق رفح مساء اليوم منهم إصابتان بحالة طفيفة واحدة بالمطاط والأخرى بشظايا والإصابة الثالثة متوسطة جراء قنبلة غاز مباشرة بالحوض".

وكان عشرات الشباب الفلسطينيين احتشدوا مساء الاربعاء، قرب السياج وهم يحملون مشاعل وأحرقوا إطارات مركبات مطاطية، فيما قابلهم الجيش الاسرائيلي بإطلاق قنابل إنارة بالإضافة إلى وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

و"الإرباك الليلي" هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود؛ احتجاجا على استمرار الحصار.

وبدأت هذه التظاهرات السبت، وتوزعت الأيام على محافظات القطاع، فيما يعتزم المحتجون تنظيم تظاهرات ليلية مُوسعة الخميس، في جميع المحافظات بشكل مُتزامن.

وصّعد الفلسطينيون فعالياتهم السلمية على الحدود، احتجاجا على استمرار إسرائيل في تشديد حصارها على غزة، وإغلاق المعابر، منذ الحرب الأخيرة على القطاع، في مايو/ أيار الماضي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إسرائيل رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة في أعقاب العدوان الأخير.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، "توسيع مساحة الصيد البحري في غزة من 12 إلى 15 ميلا بحريا، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم (تجاري) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب".

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة في غزة، وتربط ذلك بإعادة حركة "حماس" 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، بينما تطالب الحركة بإبرام صفقة تبادل للأسرى.