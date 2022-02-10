إصابات في مطار أبها الدولي إثر هجوم بطائرة مسيرة

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اليوم الخميس، سقوط جرحى من المدنيين، في مطار أبها، جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المطار، و دمرتها الدفاعات السعودية.

وقال التحالف، في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية، أن "هناك تقرير أولي يفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها"، مؤكدا أنه "سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

#عاجل #التحالف: سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 10, 2022

ولم يذكر التحالف، وفقا لـ"واس"، الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مطار أبها قد تعرض مرارا لهجمات مماثلة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.