إصابات كورونا ترتفع إلى 4247 في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الأحد، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن “من بين إجمالي المصابين 74 بحالة خطيرة، و15 حالة وفاة، بينما تماثل 132 شخصا للشفاء”.

وإجمالًا أصاب الفيروس قرابة 710 آلاف شخص في 202 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 156 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

