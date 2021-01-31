إصابات كورونا تعاود الارتفاع بالسعودية والامارات، وعُمان تمدد إغلاق الحدود

تشهد السعودية والامارات ارتفاعا ملحوظا ومستمرا في أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، جراء التجمعات والتهاون في الالتزام بالقيود المفروضة من أجل الحد من انتشار الوباءـ فيما قررت سلطنة عمان تمديد إغلاق حدودها البرية أسبوعا آخر بسبب الجائحة.

ورصدت السعودية 270 إصابة جديدة السبت، منها 105 حالات في العاصمة الرياض. كما سجلت المملكة، وهي كبرى دول الخليج العربية الست، أكثر من 367800 إصابة و6370 وفاة حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في المنطقة.

وكانت قد شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات اليومية بعد بلوغها ذروة تجاوزت أربعة آلاف في يونيو حزيران حيث صارت أقل من 100 حالة في أوائل يناير كانون الثاني.

وقال الربيعة "رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

تشهد الإمارات، جارة السعودية والتي بلغ عدد الإصابات فيها 303609 حالات حتى الآن، ارتفاعا في أعداد الإصابات اليومية إلى ثلاثة أمثالها خلال الشهر المنصرم بعد تدفق الزائرين على هذا المقصد السياحي في ديسمبر كانون الأول.

وتابع في تصريحات تلفزيونية "عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع ... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا ... أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا".

وتشهد الإمارات، جارة السعودية والتي بلغ عدد الإصابات فيها 303609 حالات حتى الآن، ارتفاعا في أعداد الإصابات اليومية إلى ثلاثة أمثالها خلال الشهر المنصرم بعد تدفق الزائرين على هذا المقصد السياحي في ديسمبر كانون الأول.

وسجلت الإمارات الأحد 2948 إصابة جديدة، انخفاضا من ذروة بلغت 3966 الأسبوع الماضي، كما سجلت 12 وفاة لليوم الثاني على التوالي.

ورفعت الدول في هذه المنطقة المنتجة للنفط القيود المفروضة لاحتواء كورونا إلى حد كبير باستثناء وضع الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وبالإضافة إلى إمارة دبي في الإمارات، فرضت سلطنة عمان والبحرين مؤخرا إجراءات جديدة في أعقاب ارتفاع في الإصابات.

وأطلقت جميع دول الخليج حملات تطعيم، وتعتبر الإمارات والبحرين ثاني ورابع دولتين على مستوى العالم من حيث معدل التطعيم باللقاحات بالنسبة للفرد.

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون العماني يوم الأحد أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير شباط، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون ذلك القرار عن لجنة الطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان.

وأغلقت السلطنة حدودها في 19 يناير كانون الثاني الجاري بسبب مخاوف من تفشي سلالة جديدة لفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي مددته الأسبوع الماضي.



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