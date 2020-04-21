إصابات كورونا حول العالم تتجاوز مليونين ونصف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليونين ونصف المليون، حتى ظهر الثلاثاء، حسب معطيات حديثة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم، مليونين و503 ألفا و67 إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات، بـ787 ألف و960، تليها إسبانيا بـ204 ألف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألف و228، وفرنسا بـ155 ألف و383، وألمانيا بـ147 ألف و103.

وبلغت إصابات كورونا في الصين، 82 ألفاً و758، حسب نفس المعطيات.

ووصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 171 ألفاً و790، و عدد المتعافين إلى 659 ألفاً و106.