إصابات كورونا في فلسطين تتجاوز 15 ألفاً

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية اليوم السبت، إلى 15 ألفاً و555 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في بيان صحافي، بتسجيل 323 إصابة بفيروس كورونا و247 حالة تعافٍ جديدة خلال ا ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما استقر عدد الوفيات بالفيروس عند 85 حالة.

وفرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً في محافظات الضفة الغربية منذ صباح أمس الجمعة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى عند المسلمين على أن يستمر الإغلاق حتى صباح يوم غد الأحد.