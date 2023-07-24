إصابات ودمار: الإحتلال الاسرائيلي يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس الواقع شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، حيث فرضت حصاراً عسكرياً مشدداً بإغلاق مداخله بالكامل.

وقد أكدت وزارة الصحة في المنطقة إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال و9 آخرين بالشظايا نتيجة هذا العدوان.

وقامت اليات الاحتلال بحصار المخيم وإغلاق شارع نابلس، وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم.

هذا وشهدت المنطقة إطلاقاً كثيفاً للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

دمار في الشوارع والمنازل

بعد انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، ظهرت آثار دمار كبير في الشوارع والمنازل، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية بأن عبوة ناسفة قد تم تفجيرها أثناء التصدي لعدوان الاحتلال على المخيم.

على صعيد آخر، أفاد شهود عيان من داخل المخيم بإصابة عدد من المواطنين، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المتضررة.

وقد قامت قوات الاحتلال أيضاً بإقتحام منزل المواطن فتحي قرعاوي وتحويله إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاماً).

اعتقالات في نابلس وبيت لحم

في منطقة بيت لحم، قامت قوات الاحتلال بإعتقال إبراهيم ماهر خميس في العشرينيات من عمره، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة واد شاهين وسط بيت لحم. بينما في نابلس، تم اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة بيتا والمساكن الشعبية.