إصابة أكثر من 3 آلاف صيني يعملون ب"الصحة" بفيروس كورونا

قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين إن أكثر من ثلاثة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في الصين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في البلاد في أواخر العام الماضي.

وقال المسؤول ليانغ وان نيان أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع بوريس أيلوارد رئيس وفد منظمة الصحة العالمية في الصين إن أغلب حالات الإصابة ظهرت في إقليم هوبي مركز انتشار المرض الذي أودى بحياة نحو 2600 شخص في بر الصين الرئيسي حتى الآن.

وأضاف أن الإصابات وقعت على الأرجح بسبب الافتقار للمعدات الوقائية وبسبب الإرهاق.