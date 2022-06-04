إصابة اثنين واعتقال 6 آخرين.. البحرية الاسرائيلية تهاجم صيادي غزة

أطلقت البحرية الاسرائيلية، اليوم السبت، النيران على مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة، فأصابت صيادين اثنين، كما قامت باعتقال 6 آخرين.

وقال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، في تصريح صحفي، إن "قوات الاحتلال قامت بمطاردة عدد من الصيادين وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص خلال عملهم ضمن المساحة المسموح بالصيد فيها".

وأضاف أن ذلك "أدى إلى إصابة صيادين بجروح طفيفة، وإلحاق أضرار مادية جسيمة في قوارب الصيد".

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "بحرية الاحتلال اعتقلت 6 صيادين في بحر محافظتي غزة وشمالها، حيث اعتقلت 4 في بحر منطقة الواحة شمال غزة، واثنين آخرين غرب ميناء غزة لم تعرف هويتهما بعد، وذلك بعد الاستيلاء على قاربي الصيد الخاص بهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال كثفت من مطاردة الصيادين في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وتقوم بشكل شبه يومي بمطارتهم وإطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم".

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت، مساء الثلاثاء الماضي، 8 صيادين فلسطينيين، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن إسرائيل قد قلصت، العام الماضي، مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، كإجراء عقابي؛ ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، في آخر جولة مواجهة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، في أيار/مايو 2021.

ولاحقا وفي تموز/يوليو من العام نفسه، سمحت السلطات الإسرائيلية، بتوسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة من 9 أميال إلى 12 ميلًا بحريًا، بعد مصادقة المستوى السياسي، في ظل حالة الهدوء على جبهة غزة.