إصابة المدعي العام العسكري الفلسطيني بـ”كورونا” وتحويله للحجر الصحي

أعلن رئيس القضاء العسكري الفلسطيني اللواء إسماعيل فراج، الجمعة، إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شوكة بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال فرج، في تصريحات صحافية، إنه تم تحويل “شوكة” للحجر الصحي؛ إثر التأكد من إصابته.

وأوضح أنه تم اكتشاف إصابة “شوكة” بالفيروس، الخميس، بعد لقائه قريبا له كان يعمل في فندق بمدينة بيت لحم، سبق أن اكتشف فيه عدة إصابات بـ “كورونا”.

وطالب فراج كل من اختلط بالمدعي العام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وحتى الجمعة، سجلت فلسطين 16 إصابة بـ “كورونا”، وفق وزيرة الصحة مي كيلة.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض. (الأناضول)