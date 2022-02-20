إصابة الملكة اليزابيث بكورونا

أعلن قصر باكنغهام الأحد، إصابة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية بفيروس كورونا، مضيفا انها تعاني اعراضا بسيطة.

وقال بيان صادر عن القصر إن "جلالة الملكة تعاني من أعراض خفيفة شبيهة بأعراض نزلات البرد لكنها تتوقع استمرار المهام البسيطة في قصر وندسور خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان أن "الملكة ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة".

وبدأت الملكة تشعر بتوعك بعدما تأكد أنها خالطت ولي عهدها الأمير تشارلز، الذي كان تم الإعلان سابقاً عن إصابته.

وكان ولي العهد، الأمير تشارلز (73 عاماً) قد انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق هذا الشهر بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. وقال مصدر في القصر إنه كان قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما)، هذا العام بمرور 70 سنة على جلوسها على عرش بلادها، مما يجعلها أطول ملكة تعمر في الحكم في تاريخ بلادها.

تجدر الإشارة إلى أن ملكة بريطانيا، التي قيل إنها تلقت 3 جرعات من اللقاح، خالطت مؤخرا الأمير تشارلز الذي ثبتت إصابته بكورونا مع زوجته كاميلا، دوقة كورنوال.