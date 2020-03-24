إصابة جديدة في فلسطين وإجراءات إضافية في مصر لمواجهة الكورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60، فيما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي: “تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة من مدينة رام الله عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد المصابين إلى 60”.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص حول العالم، توفي منهم قرابة 16 ألفاً و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

الى ذلك، اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بأنه كلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكتب السيسي، على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أنه كلف “الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، وسط توقعت بصدور عدد من الإجراءات التي تهدف لمكافحة انتشار الفيروس.

وسجلت مصر أمس خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس و39 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 والإصابات إلى 366.

