إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان شرطيين أصيبا خلال عملية طعن بسكين نفذها فلسطيني الخميس، قرب المسجد الاقصى في القدس المحتلة، قبل ان يلقي يستشهد بالرصاص.

وبحسب المصادر، فقد اصيب احد الشرطيين بالكتف، فيما تلقى الاخر شظية من رصاصة اطلقها زملاؤه صوب منفذ العملية.

استشهاد المنفذ

بالفيديو والصور| إصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال في عملية طعن بالقدس (محدث)



تفاصيل: https://t.co/macSy6ga0V — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 3, 2022

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق الخميس، استشهاد المواطن داود ريان (45 عاما) برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

وقتلت قوات الاحتلال الاربعاء الفلسطيني حباس عبد الحفيظ ريان (58 عاما)، من بلدة بيت دقو، بعد تنفيذه عملية دهس قرب رام الله، أسفرت عن إصابة ضابط إسرائيلي بجراح خطيرة بحسب ما اعلنته اسرائيل.

وبارتقاء هؤلاء الثلاثة، ترتفع إلى 191، حصيلة الشهداء في فلسطين منذ بداية العام، منهم 139 من الضفة والقدس المحتلتين، و52 شهيدا في قطاع غزة.