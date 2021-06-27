إصابة جنديين بانفجار قنبلة أثناء احتجاجات بلبنان

أصيب جنديان في الجيش اللبناني جراء إلقاء قنبلة باتجاههم أثناء الاحتجاجات الدائرة في طرابلس (شمال)، وفق شهود عيان.

وقال الشهود إن قنبلة صوتية انفجرت بعد إلقائها باتجاه عدد من جنود الجيش المنتشرين في شوارع المدينة التي تشهد احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب، ما أسفر عن إصابة جنديين، دون تفاصيل.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجيش اللبناني حتى الساعة 21.30 تغ.

وفي وقت سابق السبت، أصيب 5 متظاهرين بمواجهات وقعت بينهم وبين حراس بعض السياسيين في محيط منازلهم بمدينة طرابلس، حسب ما أفاد شهود.

وتشهد طرابلس توتراً شديداً عقب انطلاق مسيرات شعبية غاضبة مساء باتجاه منازل ومكاتب السياسيين القاطنين في المدينة، تنديداً بتردي الوضع المعيشي، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاحتجاجات في لبنان منذ مطلع الأسبوع على المزيد من الانهيار المعيشي جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وسجلت العملة المحلية انهيارات إضافية في الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 17.500 ليرة بالسوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة.