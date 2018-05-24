إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، الخميس، بعد أن هاجمه فلسطينيون في مخيم للاجئين في مدينة رام الله، في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب:” أُصيب جندي بجروح حرجة بعد تعرضه لسقوط جسم ثقيل على رأسه خلال نشاط في الضفة الغربية”.

وأضاف إن الحادث وقع خلال محاولة الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين في مخيم الأمعري للاجئين في الضفة الغربية .

وتابع:” تم إلقاء جسم ثقيل باتجاه القوة فأصاب رأس أحد الجنود”.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه “تم نقل الجندي لتلقي العلاج الطّبي حيث يتم التحقيق في الحادث”. (الأناضول)