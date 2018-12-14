إصابة جندي بجراح بمستوطنة قرب رام الله

أشارت الصحيفة إلى أن الشاب الفلسطيني قد تمكن من الانسحاب من المكان

قالت وسائل إعلام، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح، بعد قيام فلسطيني بإلقاء حجر على رأسه في مستوطنة بيت إيل بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الشاب الفلسطيني تمكن من التسلل إلى المستوطنة، وقام بإلقاء حجر كبير على رأس الجندي الذي أصيب بجراح مابين المتوسطة والخطيرة.

وأشارت إلى أن الشاب الفلسطيني قد تمكن من الانسحاب من المكان.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة التوتر الشديد التي تشهدها الضفة الغربية بعد اغتيال المطارد أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي، ومقتل جنديين إسرائيليين في عملية للمقاومة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس، دعت أمس الخميس، للنفير العام في جمعة الغضب "انتصارا لدماء الشهداء"، والتوجه "لنقاط التماس كافة مع العدو"

واعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت العديد من قيادات ونواب حركة حماس في المجلس التشريعي.