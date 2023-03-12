إصابة جنود سوريين.. الصواريخ الإسرائيلية تستهدف حماة وطرطوس

البوابة - أصيب 3 عسكريين من الجيش السوري بجروح، صباح اليوم الأحد، جراء العدوان الجوي الاسرائيلي، الذي استهدف بعض المواقع في ريفي حماة وطرطوس، وفقا لمصدر عسكري.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، للعدوان الصاروخي الإسرائيلي، الذي شنته طائرات حربية من فوق شمال لبنان، تجاه الأراض السورية، في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وقال المصدر، إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الاسرائيلية، مشيرا إلى إصابة 3 عسكريين بجروح في منطقة مصياف، مع وقوع بعض الخسائر المادية.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية، بدأت قرابة الساعة السابعة وعشر دقائق، التصدي لصواريخ اسرائيلية حاولت الوصول إلى منطقة (حار عبّاس) بالقرب من منطقة (وادي العيون) السياحية.

وشهدت غابات جبال مدينة مصايف بريف حماة الغربي، اندلاع حريق كبير، عقب تساقط الصواريخ الاسرائيلية عليها، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والإطفاء لإخماد الحريق.

وقال شهود عيان، إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة طرطوس الواقعة على ساحل البحر المتوسط، كانت ناجمة عن الصواريخ الاعتراضية للدفاعات الجوية السورية، أثناء تصديها للعدوان الاسرائيلي على المنطقة الوسطى من البلاد.