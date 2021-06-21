إصابة خطيرة لمرشح بالانتخابات في هجوم بكربلاء

أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة مرشح للانتخابات البرلمانية بجروح خطيرة، الأحد، في هجوم شنه مسلحون مجهولون في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة كربلاء برتبة ملازم، للأناضول، إن “مسلحين مجهولين فتحوا النار بأسلحة نارية على المرشح عن الحزب (المدني)، عمار الربيعي وسط مدينة كربلاء”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “الربيعي أصيب بجروح خطيرة، جراء استقرار عدة عيارات نارية في جسده، فيما لاذ المهاجمون بالفرار”.

وأشار إلى أنه جرى نقل الربيعي إلى مستشفى “الحسين التعليمي” (حكومي) وسط كربلاء، لتلقي العلاج، مضيفا أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا في ملابسات ودوافع الهجوم بهدف الوصول للجناة.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم، كما لم تصدر السلطات بيانا بشأن الأمر حتى الساعة 21:30 ت غ.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء انتخابات نزيهة في أجواء آمنة بعيدة عن سطوة السلاح. (الأناضول)