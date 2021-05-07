إصابة رئيس المالديف السابق بجروح في محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

أصيب رئيس المالديف السابق محمّد نشيد الذي يشغل حالياً منصب رئيس البرلمان بجروح في محاولة اغتيال استهدفته الخميس حين انفجرت دراجة نارية مفخّخة بينما كان يهمّ بالصعود إلى سيارته في العاصمة ماليه.

قال مسؤول إن أول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي أصيب بجروح في انفجار عبوة ناسفة وضعت على دراجة نارية بينما كان يستقل سيارة في وقت متأخر من الخميس.

وأعلن مسؤول في الحكومة عبر الهاتف أنّ نشيد (53 عاماً) “نجا من محاولة اغتيال”، موضحا أنه “أصيب بجروح لكنّ وضعه مستقرّ”. (أ ف ب)