  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إصابة رئيس حزب تركي خلال محاولة اغتيال بسكين (صور)

إصابة رئيس حزب تركي خلال محاولة اغتيال بسكين (صور)

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 03:28
إصابة رئيس حزب تركي خلال محاولة اغتيال داخل مكتبه في أنقرة

أصيب رئيس حزب "التجديد" التركي المعارض أوزتورك يلماز إثر طعنه بسكين داخل مقر الحزب في أنقرة الاربعاء، وذلك في ما يبدو محاولة اغتيال السياسي الذي سبق ان طالب برفع الأذان باللغة التركية بدلا من العربية.

وقالت السلطات ووسائل اعلام انه تم نقل أوزتورك يلماز للمشفى لتقديم الإسعافات عقب الهجوم.

قالت تقارير انه تعرض الى الطعن ثلاث مرات من قبل مهاجم تمكن من الفرار.

وتداول مدونون صورا لرئيس الحزب التركي المعارض وهو ممدد أرضا إثر عملية الطعن، والدماء تلطخ يديه وملابسه.

وشغل أوزتورك يلماز عضوًا في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي طرده عام 2018، بعدما طالب برفع الأذان باللغة التركية بدلاً من العربية.

ولاحقا عام 2020 قام بتأسيس حزب التجديد (الابتكار) الذي فاز عنه مع يلماز بمقعد في البرلمان.

كلمات دالة:أوزتورك يلمازتركياحزب التجديد التركيأنقرةحزب الشعب الجمهوريرفع الأذان باللغة التركية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...