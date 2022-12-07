إصابة رئيس حزب تركي خلال محاولة اغتيال بسكين (صور)

أصيب رئيس حزب "التجديد" التركي المعارض أوزتورك يلماز إثر طعنه بسكين داخل مقر الحزب في أنقرة الاربعاء، وذلك في ما يبدو محاولة اغتيال السياسي الذي سبق ان طالب برفع الأذان باللغة التركية بدلا من العربية.

وقالت السلطات ووسائل اعلام انه تم نقل أوزتورك يلماز للمشفى لتقديم الإسعافات عقب الهجوم.

قالت تقارير انه تعرض الى الطعن ثلاث مرات من قبل مهاجم تمكن من الفرار.

وتداول مدونون صورا لرئيس الحزب التركي المعارض وهو ممدد أرضا إثر عملية الطعن، والدماء تلطخ يديه وملابسه.

اوزتورك يلماز تعرض للطعن في ثلاثة أماكن متفرقه من جسده pic.twitter.com/7pTKS9yOYt — Turkogan - تركوغان (@turkogan) December 7, 2022

وشغل أوزتورك يلماز عضوًا في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي طرده عام 2018، بعدما طالب برفع الأذان باللغة التركية بدلاً من العربية.

ولاحقا عام 2020 قام بتأسيس حزب التجديد (الابتكار) الذي فاز عنه مع يلماز بمقعد في البرلمان.