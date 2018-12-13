إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس
إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس
أصيبت شابة فلسطينية فجر اليوم الخميس جراء إطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن أدت إلى إصابة شرطيين إسرائيليين بجروح.
وأفاد شاهد عيان بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على الشابة بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس، وأصابتها بجروح مختلفة.
من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر، في بيان له: "يشتبه بوقوع عملية طعن إرهابية في شارع هجاي في البلدة القديمة بمدينة القدس، حيث وصل مخرب إلى قاعدة حراسة، ضمت أفرادا من الشرطة في مفترق ههوسيفس، وقام بطعن شرطيين".
وأضاف: "قامت الشرطة بالرد فورا على المخرب".
وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى مكان الحادث، وطوقت المكان للبحث والتفتيش.
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