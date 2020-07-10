إصابة ضابطين إسرائيليين في اشتباكات مع مستوطنين متطرفين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة عن إصابة ضابطين من شرطة الحدود بجروح طفيفة جراء اشتباكات مع مستوطنين متطرفين قرب مستوطنة يتسهار الدينية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الشرطة أن نحو 30 مستوطنا متطرفا من جماعة "شبيبة التلال" وصلوا منطقة عسكرية مغلقة تدعى "كيباه سروغا" قرب المستوطنة المذكورة بهدف إعادة إعمار مبنى غير قانوني تم هدمه في أبريل العام الماضي.

وتم إرسال قوات حرس الحدود والشرطة إلى الموقع لإجلاء النشطاء المستوطنين منه، غير أن قوات الأمن واجهت أعمال شغب شديدة، إذا سد المستوطنون الشارع أمامها وقاموا بحرق الإطارات ورشقها بأجسام مختلفة، إضافة إلى استخدامهم غاز الفلفل بحق الضباط.

وأصيب أحد عناصر الأمن جراء شجار اندلع مع المستوطنين، فيما رش على آخر غاز الفلفل، وتم نقلهما للعلاج.

وأكد البيان اعتقال أحد المستوطنين على خلفية الحادث.