إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار شمال كوبنهاغن

ذكرت الشرطة الدنماركية، مساء السبت، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجراح خلال تبادل لإطلاق النار شمالي العاصمة كوبنهاغن.

وأضافت شرطة منطقة “نوردسيلاند” على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن الجرحى أصيبوا في حي رونجستيد بمدينة هورشولم الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي العاصمة كوبنهاغن نقلوا لتلقي العلاج، إلا أنها لم تذكر شيئا عن تفاصيل حالتهم بعد.

وأضافت الشرطة أنه من المبكر معرفة الدافع خلف إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أنه حتى الآن لا يستبعد أن يكون الحادث بسبب نزاع بين عصابات إجرامية، مبينة أن عددا كبيرا من رجالها توجه إلى مكان الحادث.

ولم يعلن مسؤولو الشرطة أية معلومات أخرى حتى الآن.

أظهرت الصور من مكان الحادث وقوف عدد كبير من سيارات الإنقاذ والإسعاف عند منحنى أحد الشوارع الممتدة بجانب مصدر مياه.

وينشط داخل العاصمة الدنماركية عدد من العصابات الإجرامية.

د ب أ