إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص اسرائيلي خلال مسيرات العودة بغزة

يقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 49 متظاهرا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان “أُصيب 49 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 24 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي”. ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

وقال شهود عيان إن من بين المصابين صحفيَان، هما أسامة الكحلوت، وحاتم عمر. وأضافوا أن الكحلوت، الذي يعمل مراسلا صحافيا لصحف محلية، أُصيب برصاصة حية في قدمه، فيما أُصيب عمر، الذي يعمل مصورا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، برصاصتين مطاطيتين في قدميه.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

