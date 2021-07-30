إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، خلال مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس (شمال) أحمد جبريل، إن طواقم الهلال تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، و84 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي "بيتا" و"بيت دجن" بالمحافظة.

وأضاف، أن طواقهم تعاملت في البلدتين مع 277 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و66 إصابة أخرى بقنابل الغاز بشكل مباشر وإصابات بالسقوط واعتداء من قبل الجيش.

وخلال المواجهات، رشق شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات سيارات مطاطية وفق ما ذكر شهود عيان لمراسل الأناضول.

وفي شمال الضفة أيضاً، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرقي محافظة قلقيلية.

وأفاد منسق لجنة المقاومة الشعبية في قرية "كفر قدوم" مراد شتيوي أن "جنود الاحتلال اقتحموا البلدة قبل انطلاق المسيرة، ونصبوا كمائن في منازل مهجورة، واعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق".

كما قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان بمنطقة "الرأس" غربي مدينة سلفيت (شمال)، ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم المُهددة بالاستيطان وفق ما ذكر شهود عيان لمراسل الأناضول.

وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.