إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الاسرائيلي على حدود غزة

ارشيف

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في إطار الجمعة التاسعة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبدأت المواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم (مستمرون رغم الحصار) على فعاليات اليوم من احتجاجات مسيرات العودة ودعت لأوسع مشاركة شعبية فيها.

وحثت الهيئة على رفع وتيرة الاحتجاجات بعد عصر اليوم بانتظار انخفاض درجات الحرارة ومراعاة لظروف الصيام في شهر رمضان.

وكان شابان فلسطينيان قد استشهدا مساء أمس الخميس متأثرين بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة قبل أيام، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

ورفع ذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 أذار/مارس الماضي إلى 114 فلسطينيا أغلبهم بالرصاص.

ومن بين إجمالي الشهداء 13 طفلا دون سن 18 عاما ومسعف.

طائرات ورقية تشعل حريقا هائلا داخل إسرائيل

تسببت طائرات ورقية تحمل قنابل حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، في اندلاع حرائق في ثلاث نقاط قرب كيبوتز كيسوفيم على طول حدود غزة.

وأظهر فيديو قام بتصويره الصندوق القومي اليهودي نيرانا ضخمة تشق طريقها عبر الأشجار بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل “.

لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

في الأسابيع الأخيرة، كان سكان غزة يطلقون الطائرات الورقية إلى إسرائيل محملة بزجاجات المولوتوف وحاويات الوقود المحترق، مما أضرم النار في مساحات واسعة من الحقول.

وقد تم استخدام تكتيك إطلاق الطائرات الورقية المحملة بالقنابل الحارقة مع انطلاق المظاهرات الأسبوعية في إطار “مسيرة العودة” عند السياج الحدودي، والتي بدأت في 30 آذار/مارس الماضي، ووصلت إلى ذروتها يوم الاثنين الموافق 14آيار/مايو عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، واستشهد ما لا يقل عن 60 فلسطينيا في المصادمات.

ووقع الحريق الأكبر الذي نجم عن الطائرات الورقية التي تحمل القنابل الحارقة منذ أسبوعين بالقرب من كيبوتز بئيري، الذي يقع بعد حوالي 7 كيلومترات شرق مخيم البريج للاجئين في غزة. واستغرق اطفاء الحرائق ست ساعات لإطفاء.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات مسيرة لتدمير الطائرات الورقية بنجاح لأول مرة خلال احتجاجات الجمعة الماضية.

وقال مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرات المسيرة دمرت أكثر من 40 طائرة ورقية تحمل قنابل حارقة خلال المظاهرات الحدودية.