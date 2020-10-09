إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الاسرائيلية بالضفة

أصيب العشرات من الفلسطينيين الجمعة، بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع القوات الاسرائيلية مسيرات مناهضة للاستيطان في مدينة الخليل وبلدتي كفر قدوم وبيت دجن.

قالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان فلسطينيين اصيبا بالرصاص الحي مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقالت الوكالة ان الجنود اعتلوا أسطح عدد من المحال التجارية ومنازل المواطنين في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

أما في كفر قدوم، فقد أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتها الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص "المطاطي" والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.

موازاة ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية زراعة الأشجار شرق بيت دجن، شرقي نابلس.

وأفاد شهون عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، باتجاه المشاركين في الفعالية ما أدى إلى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق، نقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وكان عشرات المواطنين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى الفعالية التي دعت اليها لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان؛ لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال شرق بيت دجن.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق شرق القرية، لعرقلة مشاركة المواطنين بالفعالية.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من طوباس أثناء تواجدهما قرب سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من معتصم أحمد دراغمة، وعاهد عبد الحكيم دراغمة، أثناء تواجدهما قرب سهل البقيعة.(عرب 48)

