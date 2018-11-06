إصابة فلسطينية بعد محاولة طعن جندي اسرائيلي في الضفة

ارشيف

أطلق عناصر من شرطة حرس الحدود الاسرائيلي النار على فلسطينية وأصابوها بجروح بعدما حاولت طعن جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة كفار ادوميم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الشرطة.

وقالت المتحدثة "قام عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية بإطلاق النار على إرهابية وشل حركتها بعد أن حاولت طعن أحد العناصر بالقرب من محطة وقود كفار أدوميم".

وتقع مستوطنة كفار أدوميم شرق مدينة القدس على الطريق بين مدينة القدس وأريحا.

وأضافت المتحدثة "إن الفلسطينية المشتبه بها حاولت البقاء في محل لبيع الفلافل يملكه إسرائيلي وقام صاحب المحل بطردها ولكنها رفضت الرحيل فقام بالاتصال بالشرطة".

وذكرت المتحدثة أن الفلسطينية غادرت المكان بعد ذلك، فقام عناصر الشرطة بتفتيش المنطقة ولما عثروا عليها على بعد نحو مئتي متر من محطة الوقود، "طلبوا منها التوقف، لكنها ركضت نحوهم وشهرت مقصا وصرخت باللغة العربية".

وقام شرطي بإطلاق النار عليها، بحسب المصدر الذي أشار الى أن إصابتها متوسطة.

وتبلغ الفلسطينية المصابة من العمر 37عاما، وهي من سكان مدينة يطا جنوب مدينة الخليل.

وفي شريط فيديو وزعته الشرطة، يمكن رؤية سكين صغيرة في حقيبة الفلسطينية.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الهجمات الفردية ضد إسرائيليين منذ العام 2015 لكنها تراجعت في الاونة الاخيرة.

وأطلق الجيش الاسرائيلي الاثنين النار على فلسطيني في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأصابه بجروح، بعد أن حاول طعن جندي ومدنيين إسرائيليين عند مدخل مستوطنة كريات أربع.

وفي 22 تشرين الاول/أكتوبر، قتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين إثر مهاجمته جندياً بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بحسب ما أفاد الجيش.