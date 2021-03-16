إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

أُصيب فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار تجاه شبان في حي الياسمين بمخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله، مما أدى لإصابة اثنين بالرصاص الحي.

وأوضح الشهود، أن الشابين أصيبا بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما للعلاج في المستشفى.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان، نشره بحسابه على تويتر، إن قواته رصدت 3 فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة تجاه مستوطنة “بيت إيل”، شمال مدينة رام الله.

وأضاف أن جنوده أطلقوا النار تجاه الفلسطينيين الثلاثة، وأصابوا اثنين منهم، دون تحديد طبيعة إصاباتهما.

وعادة ما يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه شبان بالحي الواقع قرب مستوطنة بيت أيل، بدعوى إلقائهم الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه المستوطنة. (الأناضول)