إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

أُصيب خمسة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الإثنين، خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية، مع قوة عسكرية إسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل “العرمة” قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المواطنين الذين تصدوا لاقتحام مجموعة من المستوطنين.

وأضاف الشهود، إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، تم معالجتهم ميدانيا.

والجمعة، اندلعت مواجهات بين قوة عسكرية إسرائيلية ومئات الفلسطينيين الذين اعتصموا على الجبل، لحمايته من مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة إسرائيلية. (الأناضول)