إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، بجراح وحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي رام الله.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة وأغلقوا طرقا بالحاويات وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وقال مسعفون إنهم قدموا العلاج لعدد من المصابين بجراح جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي بينهم مصور صحافي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال مطلوبين، بحسب تعبيره. (الأناضول)