قصف اسرائيلي لغزة واصابة فلسطينيين برصاص مستوطنين بالضفة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية مواقع شمالي قطاع غزة مساء الأحد، بحسب ما ذكرت مصادر صحافية، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال "رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين" من القطاع المحاصر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه "رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه اسرائيل وذلك في أعقاب "تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة".

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى سقوط قذيفتين في منطقة مفتوحة قرب المجلس الاستيطاني "شعار هنيغف" الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر.

من جهة اخرى، صيب فلسطينيان برصاص حي اطلقه مستوطنون يهود عليهما الاحد، خلال محاولتهما حماية ارضهما المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين قرب بلدة بِديا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إصابتين وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي، إحداهما في الحوض، والأخرى بالرقبة، ووُصفت حالتهما بالمتوسطة.

من جانبه، أشار إياد عابد، من لجنة "الطوارئ" في بلدية بِديا، إلى أن المستوطنين هاجموا عددا من الأهالي الذين كانوا متواجدين في منطقة "خِلّة حسان" قرب بِديا، وهي أراض مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وقال عابد لوكالة الأناضول "تفاجأ الأهالي بهجوم المستوطنين عليهم وإطلاق النار باتجاههم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي".

وذكر أن منطقة "خِلّة حسان" شهدت الجمعة الماضية، اعتصاما لأهالي البلدة، وإقامة الصلاة فيها، لحمايتها من المصادرة.

