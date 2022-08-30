إصابة مستوطنيْن إسرائيليين بإطلاق نار بنابلس

أطلق مقاومون فلسطينييون النار على مستوطنين إسرائيليين، فجر اليوم الثلاثاء عند مدخل قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية .

وحاول 5 مستوطنين استقلوا سيارة اقتحام القبر، دون مرافقة من جيش الاحتلال.

وذكرت مواقع عبرية، أن الخمسة نزلوا من السيارة وجرى إطلاق نار عليهم أسفر عن إصابة اثنين على الأقل بجروح وتم نقلهما بواسطة مروحية إلى المستشفى.

كما تم إحراق مركبتهم من قبل فلسطينيين. ووصل الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وأخلى المستوطنيْن الجريحين من الموقع إلى المستشفى.

وفي محافظة نابلس أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة روجيب وحاصرت منزلا فيها.

وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال يحاصرون منزلا في روجيب وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

وأفادت مصادر عبرية أن قوة من وحدة اليمام الخاصة حاصرت منزلا في نابلس، وهناك تبادل لإطلاق النار.