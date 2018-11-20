إصابة مستوطن بعملية طعن جنوبي القدس المحتلة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء إن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجراح جرا ء عملية طعن في مستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة.

وذكرت القناة العاشرة العبرية إن المستوطن أصيب بجروح في وجهه جراء تعرضه للطعن، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب دون اعتقاله.

وفيما لم يصدر بيان عن شرطة الاحتلال، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطعن قد يكون جنائي دون التأكيد، فيما يجري البحث عن منفذ العملية حتى الآن.