إصابة نائب عراقي خلال محاولة اغتيال بالاسلحة البيضاء في السليمانية

تعرض النائب غالب محمد لعدد من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة.

أعلنت كتلة "حركة التغيير" في البرلمان العراقي الجمعة، إصابة أحد نوابها بجروح بالغة خلال محاولة اغتياله في مدينة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وقالت الكتلة، التي تشغل 4 مقاعد من أصل 329 بالبرلمان، في بيان، إن "الأيادي الآثمة الغادرة امتدت مساء اليوم الجمعة لتقوم بالاعتداء على النائب غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء أمام منزله (في مدينة السليمانية)، مسببة عددا من الإصابات والجروح وخاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة".

وأضافت أن الهجوم وقع "بعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية في الفترة القريبة الماضية، وخاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وتم إشعار الرئاسات والجهات الأمنية الأخرى بها".

وتعهدت الكتلة بالاستمرار في "نهجها الإصلاحي مهما كانت التضحيات"، مطالبة الجهات الأمنية "ببذل أقصى الجهود للكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة".

ولم تتهم الكتلة جهة معينة بالوقوف وراء محاولة اغتيال نائبها البرلماني، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من السلطات المحلية في إقليم كردستان حول الهجوم حتى الساعة 18:20 ت.غ.

وكانت "حركة التغيير" طرفا معارضا رئيسيا في إقليم كردستان، قبل أن تنخرط في الحكومة التي تم تشكيلها عام 2018 برئاسة مسرور بارزاني.‎

