إصابة نجل الداعية احمد ديدات في محاولة اغتيال بجنوب افريقيا

تضاربت الأنباء حول مقتل يوسف ديدات، بينما تأكد خبر رميه برصاصة أصابته في الرأس.

تعرض يوسف نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات لمحاولة اغتيال وأصيب بطلق ناري في رأسه عند خروجه من محكمة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا.

وتشير تقارير طبية إلى أن يوسف ديدات (65 عاما) يكافح للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن يوسف تعرض لإطلاق نار من مسلح يستقل دراجة نارية قبل أن يلوذ بالفرار.

وتضاربت الأنباء حول مقتل يوسف، بينما تأكد خبر رميه برصاصة أصابته في رأسه، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى، وفق الصور التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكالة IOL الإخبارية في جنوب أفريقيا نقلت عن الضابط ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، قوله إن يوسف ديدات لا يزال حياّ، وهو الآن في المستشفى.

الوكالة أكدت في السياق تعرضه لطلق ناري أصابه في رأسه.

وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر لم تعط تفاصيل عن الجريمة ولا عن الجاني والأسباب التي تقف وراء هذا الاعتداء المسلح.

