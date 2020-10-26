إصابة وزير الأوقاف الأردني بكورونا

أعلن وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخلايلة، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن “إصابة الخلايلة تأكدت بعد فحص أجراه، وظهرت نتيجته إيجابية”.

وأوضح الخلايلة أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع نفسه للعزل المنزلي.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، يشهد الأردن انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وسجل الأردن حتى مساء الإثنين 55.055 إصابة بكورونا، بينها 624 وفاة، و7.909 حالات تعاف. (الأناضول)