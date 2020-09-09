اصابة وزير خارجية لبنان بكورونا والمغرب يمدد الطوارئ الصحية للمرة الخامسة

أعلن لبنان الأربعاء، إصابة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بفيروس كورونا.

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والمغتربين أن نتيجة الاختبار الذي أجراه الوزير شربل وهبة "جاءت إيجابية، وذلك بعد اختبار أولي الإثنين احتاج الى تأكيد”.

وأوضح أن “الوزير يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين”.

وشربل وهبة هو ثاني وزير لبناني يُصاب بكورونا؛ إذ أعلن الوزير السابق محمد الصفدي إصابته بالفيروس في مارس/ آذار الماضي قبل أن يتعافى منه.

ويشهد لبنان مؤخرا ارتفاعا في معدل إصابات كورونا، إذ سجّل إجمالا حتى مساء الثلاثاء، 21 ألفا و324 إصابة بالفيروس، بينها 200 وفاة، و6 آلاف و722 حالة تعاف.

الى ذلك، مددت الحكومة المغربية، الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وهذا هو التمديد الخامس لحالة الطوارئ الصحية منذ فرضها لأول مرة في 20 مارس/ آذار الماضي؛ كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عبر "تويتر"، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "تمت المصادقة اليوم على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة.‎

وحتى الثلاثاء، سجل المغرب 75 ألفا و721 إصابة بالفيروس، ضمنها 57 ألفا و239 حالة تعاف، و1427وفاة.

وفيات بالكويت وفلسطين

في سياق متصل أعلنت الكويت الأربعاء، تسجيل 4 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت فلسطين وفاتين.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات و838 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 568 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 92.082؛ منها 552 وفاة، و82.222 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و696 إصابة بكورونا، و767 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان أن محصلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 36.214؛ بينها 217 وفاة، و24.993 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 27 مليونا و771 ألفا، توفي منهم أكثر من 902 ألفا، وتعافى ما يزيد على 19 مليونا و853 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".